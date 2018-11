Capitana Marvel: filtran nuevas imágenes del set de rodaje [FOTOS]

Capitana Marvel , la próxima gran heroína en sumarse al equipo de los Vengadores en Avengers 4 , ya terminó su primer rodaje. La producción ahora anda en los reshoots para subsanar algunas tomas que no han convencido al director.



Hasta aquí no hay nada nuevo, salvo por las imágenes que se han filtrado de estas nuevas grabaciones de Captain Marvel. En ellas, aparecen la actriz Brie Larson con el traje de Capitana Marvel junto a Clarck Gregg, quien hace de un recién llegado agente de SHIELD en la década de 1990.



Cabe precisar que las imágenes disponibles no revelan ninguna trama sobre Capitana Marvel, por lo que está de más alguna advertencia de spoiler.



Más imágenes del set de Captain Marvel, en donde también vemos a Clark Gregg como Coulson de joven. pic.twitter.com/DvVIpQc5dh — Sebi (@SebiMarvel) 20 de noviembre de 2018

Capitana Marvel es dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. El elenco está conformado por Nick Fury (Samuel L. Jackson), Phil Cousin (Clarck Gregg), Ronin the Accuser (Lee Pace) y Korath the Pursuer (Djimon Hounsou). Además de nuevos personajes como Talos (Ben Mendelsohn), Maria Rambeau (Lashana Lynch) y Kree (Jude Law).