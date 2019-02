Capitana Marvel | Filtran las supuestas dos escenas post créditos de la película

Hay tanto por hablar de Capitana Marvel mientras se acerca su esperado estreno. A falta de unas semanas para su debut internacional, la comunidad viene circulando una supuesta filtración de lo que tratarán las dos escenas postcréditos de la cinta.



De acuerdo con 'We got this covered', las escenas postcréditos de Capitana Marvel serán dos: una dedicada a la futura trama de Avengers 4 y otra es un divertido clip de Goose, el gato alienígena de Carol Danvers.



La primera escena postcréditos de Capitana Marvel mostrará a Capitán América y Black Widows en la base de los Avengers con el localizador que Nick Fury utilizó en la fina de 'Infinity War'. Ambos discuten sobre lo que hace el dispositivo y, de pronto, aparece Capitana Marvel detrás de ellos y pregunta dónde está Fury.



La segunda escena postcréditos de Capitana Marvel es más sencilla: el gato Goose aparece jugueteando con el Cubo Cósmico, un artefacto que apareció por primera vez en el Universo Marvel en Tales of Suspense #79 y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby.



Cabe precisar que esta información de Capitana Marvel es un rumor en la comunidad, por lo que no debe considerarse como cierta hasta tener más datos disponibles.

Capitana Marvel | ¿Cuál será su duración?

Según algunas proyecciones preliminares en China e India se había filtrado que a cinta duraba dos horas con ocho minutos, otros afirmaban que los minutos llegaban a 10, pero el promedio estaba por ahí.



No obstante, Capitana Marvel ha sido registrada para mayores de 13 año en la clasificación MPAA. Para esto ha debido presentar su duración oficial, la cual ha sido actualizada en la web AMC a dos horas con 10 minutos a dos horas con cuatro.