Lee Pace es uno de los misterios sobre qué papel tendrá finalmente en Capitana Marvel. Resulta que el mismo Pace quiere mantener el secreto mientras se acerca el estreno de Captain Marvel, no como algunos medios han malinterpretado un video que el actor compartió en Twitter el mes pasado.



Resulta que la confirmación de Pace como Ronan el Acusador no es exacta, porque la supuesta prueba de esa revelación es un video en el que el actor no señala absolutamente nada.



Las imágenes lo muestran caminando con el torso desnudo y con una gorra de Capitana Marvel durante el rodaje la película. Por lo tanto, no hay ninguna confirmación de su parte que él vuelva a hacer a Ronan el Acusador como lo hizo en Guardianes de la Galaxia Vol.1.



Es de esperar que Pace vuelva a hacer su papel de villano teniendo en cuenta que se posicionó en el Universo Marvel con este personaje, pero aún esta información no es confirmada. El problema es este video publicado el 25 de agosto es utilizado como una supuesta prueba de su regreso al personaje cuando no es así.



El misterio sigue abierto y ha tener cuidado sobre las supuestas confirmaciones de Captain Marvel.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.