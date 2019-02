Capitana Marvel podría llegar a los 150 millones de dólares en su primer fin de semana

Las últimas

[{"id":105520,"title":"\u00a1Cl\u00e1sico de Espa\u00f1a! Alineaciones confirmadas del Real Madrid vs. Barcelona por Copa del Rey 2019 [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-vivo-alineaciones-partido-semifinales-copa-rey-espana-fotos-105520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/26\/5c75ebf976924.jpeg"},{"id":105597,"title":"\u00a1Bombazo total! Facebook Watch transmitir\u00e1 el Real Madrid-Barcelona en vivo y gratis en este pa\u00eds","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-vivo-via-facebook-live-watch-india-transmitira-superclasico-vuelta-copa-rey-2019-105597","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76db0351aae.jpeg"},{"id":105489,"title":"\u00a1Enlazados desde Santiago! Palestino vs. Talleres chocan por el pase a fase de grupos de Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/palestino-vs-talleres-vivo-estadio-san-carlos-directo-fox-sports-stream-live-fecha-hora-canal-copa-libertadores-argentina-chile-nndc-105489","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76db6acd281.jpeg"},{"id":105599,"title":"Moto E5 Play | Review completa y an\u00e1lisis de este nuevo modelo de gama de entrada [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/moto-e5-play-review-completa-analisis-nuevo-modelo-gama-entrada-video-105599","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76daebc97d5.jpeg"},{"id":105593,"title":"Felipe Rodr\u00edguez: \"Se viene una etapa dif\u00edcil pero muy linda\" [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-felipe-rodriguez-viene-etapa-dificil-alianza-lima-linda-video-105593","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d760dc208.jpeg"},{"id":105523,"title":"Barcelona vs. Real Madrid por semifinales: c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde ver por canales la Copa del Rey 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-vivo-ver-estadio-santiago-bernabeu-directo-online-tv-directv-sky-sports-goltv-tve-tdn-semifinales-copa-rey-espana-stream-live-peru-105523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/26\/5c75f2f7f02f2.jpeg"},{"id":105443,"title":"\u00a1Capitana Marvel bajo ataque! Rotten Tomatoes hizo este dr\u00e1stico cambio para favorecer a la cr\u00edtica","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-rotten-tomatoes-toma-acciones-boicot-machista-captain-marvel-105443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/26\/5c7573828f015.jpeg"},{"id":105394,"title":"Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Bernab\u00e9u: a qu\u00e9 hora se juegan las semifinales de Copa del Rey","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/hora-juega-real-madrid-vs-barcelona-copa-rey-2019-bernabeu-semifinales-canales-google-television-105394","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c7694694e32e.jpeg"},{"id":105583,"title":"Atl\u00e9tico Nacional vs. Libertad: se enfrentan desde Medell\u00edn por la tercera ronda de la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/atletico-nacional-vs-libertad-vivo-directo-ver-transmision-via-facebook-live-gratis-tv-online-partido-vuelta-fase-3-copa-libertadores-2019-colombia-paraguay-nndc-105583","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76cdad59e73.jpeg"},{"id":105594,"title":"Todas las versiones de PES 2019 tienen un 80% de descuento en PlayStation Store","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-versiones-pro-evolution-soccer-80-descuento-playstation-store-105594","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d69cea104.jpeg"},{"id":105595,"title":"Mobile World Congress | MWC 2019: as\u00ed es el celular de casi medio kilo con bater\u00eda para 50 d\u00edas de uso","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/mobile-world-congress-mwc-2019-celular-medio-kilo-bateria-50-dias-105595","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d289966e4.jpeg"},{"id":105435,"title":"\u25b7 VER AQU\u00cd Real Madrid vs. Barcelona: horario del partido para VER y ESCUCHAR EN VIVO la Copa del Rey","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-vivo-hoy-ver-escuchar-copa-rey-2019-futbol-gratis-radio-marca-emisoras-radiosport-futbol-internacional-espana-mexico-argentina-colombia-peru-nnda-nnrt-105435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/26\/5c7569950cb5b.jpeg"},{"id":105592,"title":"\u201cNos faltar\u00eda incluir tres o cuatro jugadores m\u00e1s\u201d, afirm\u00f3 Miguel \u00c1ngel Russo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-faltarian-incluir-tres-cuatro-jugadores-afirmo-miguel-angel-russo-105592","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/21\/5c6ea699a076e.jpeg"},{"id":105442,"title":"Para Estados Unidos hoy el Real Madrid vs. Barcelona: revisa horarios y canales por Copa del Rey 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-vivo-online-tv-directo-bein-sports-estados-unidos-semifinales-copa-rey-2019-105442","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d4cac2035.jpeg"},{"id":105450,"title":"Para M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica hoy el Barcelona vs Real Madrid: revisa horarios y canales por Copa del Rey 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-vivo-ver-transmision-online-mexico-honduras-costa-rica-centroamerica-live-sky-sports-directo-semifinales-copa-rey-2019-105450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d2d6b88ac.jpeg"},{"id":105576,"title":"Sporting Cristal: Carta de un hincha celeste","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/publirreportaje\/sporting-cristal-carta-hincha-celeste-105576","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76c6172bede.jpeg"},{"id":105585,"title":"'Ney' revel\u00f3 el nombre del futbolista que siempre ha considerado como un \u00eddolo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-revelo-nombre-futbolista-siempre-considerado-idolo-brasil-2019-nndc-105585","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76cf47884dd.jpeg"},{"id":105329,"title":"\"Dragon Ball Heroes\" presenta a Goku Daishinkan en el episodio 8 del anime [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-capitulo-8-goku-daishinkan-anime-realidad-video-105329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/25\/5c742e03b8663.jpeg"},{"id":105586,"title":"No le tiene miedo: Batista le respondi\u00f3 la advertencia que le hizo Ric Flair en redes sociales","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-batista-le-respondio-advertencia-le-hizo-ric-flair-redes-sociales-twitter-monday-night-raw-105586","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d0ac5831d.jpeg"},{"id":105587,"title":"Sporting Cristal: \u00bfClaudio Vivas har\u00e1 dos equipos pensando en la Copa Libertadores y en la Liga 1?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-claudio-vivas-hara-dos-equipos-pensando-copa-libertadores-liga-1-105587","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/12\/5c632f1016c73.jpeg"},{"id":105437,"title":"Real Madrid vs. Barcelona v\u00eda DIRECTV: se juega la clasificaci\u00f3n en el Santiago Bernab\u00e9u","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-vivo-online-directo-live-espn-directv-tdn-tve-goltv-antena-3-copa-rey-2019-espana-santiago-bernabeu-nndc-105437","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76836f760fe.jpeg"},{"id":105584,"title":"\u00a1Preocupa a Juventus! Cristiano Ronaldo se someter\u00e1 a ex\u00e1menes por un fuerte golpe en el tobillo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-juventus-comunico-cr7-sometera-examenes-golpe-tobillo-serie-italia-105584","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d11fca969.jpeg"},{"id":105573,"title":"Copa del Rey 2019: ver EN VIVO el Real Madrid - Barcelona desde el Santiago Bernab\u00e9u v\u00eda DirecTV Sports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/copa-rey-2019-ver-vivo-real-madrid-barcelona-santiago-bernabeu-via-directv-sports-hora-canal-partido-espana-televisa-deportes-lionel-messi-vinicius-jr-futbol-online-gratis-benzema-nnda-nnrt-105573","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76ba3343801.png"},{"id":105589,"title":"PlayStation Plus regala Call of Duty otros juegos para el mes de marzo 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/playstation-ps-plus-regala-call-of-duty-otros-juegos-mes-marzo-2019-105589","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76ce224b99b.jpeg"},{"id":105588,"title":"Capitana Marvel podr\u00eda llegar a los 150 millones de d\u00f3lares en su primer fin de semana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-llegar-150-millones-dolares-primer-semana-captain-marvel-105588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/27\/5c76d10073c2a.jpeg"}]