Capitana Marvel no lucirá este diminuto traje con el que apareció en los cómics

El estreno de Capitana Marvel está a la vuelta de la esquina y los fanáticos de las historietas esperan ver más de la cuenta si es que Carol Danvers apuesta por un usar un recordado traje de Miss Marvel.



A partir de los tráiler de Captain Marvel, hemos notado que Carol Danvers lucirá al menos dos trajes oficiales: el de color rojo y azul con la estrella en el pecho y el atuendo verde cuando forma parte de las fuerzas Kree. ¿Puede haber algún otro?



Recordemos que Capitana Marvel empezó sus aventuras en solitario en el mundo de los cómics como Miss Marvel, luciendo un traje de baño con antifaz y botas altas, una vestimenta bastante provocativa para la época. Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, habló al respecto.



" Si miras los cómics, cuanto más vas hacia atrás, menos ropa parece que lleva Carol Danvers. Frecuentemente es una pieza, un traje de baño, básicamente, con proporciones de cómic atroces... Brie lo señaló y le dijimos: 'Sí... ya sabes, eso no es lo que estamos haciendo'. Ella contestó: 'Vale. Lo suponía, pero me alegra que lo hayas dejado claro", precisó.



Así las cosas, no esperes ver a Capitana Marvel con este traje para su estreno que está programado para el 7 de marzo en Perú.