"Capitana Marvel": Phil Coulson regresa a la pantalla grande

Phil Coulson volverá a la pantalla gracias a Capitana Marvel. El personaje encarnado por Clark Gregg anunció su regreso a la pantalla grande tras haber aparecido en al menos tres películas de Marvel Studios.



Coulson se ganó el corazón de muchos en las primeras películas de Iron Man y en una sola de Thor con un rol secundario. Supuestamente "murió" en The Avengers a manos de Loki. Desde entonces no lo hemos visto en los cines, solo en la serie Agents of S.H.I.E.L.D.



Fue el mismo Gregg quien reveló su regreso al cine con Capitana Marvel durante una entrevista con la página ComicBook. El reto para la producción en esta nueva empresa es hacer lucir a Gregg más joven para ubicarlo en el espacio temporal de Capitana Marvel.



“Esa fue una llamada divertida de parte de mis amigos del Universo Cinematográfico, a quienes veo a menudo en estos eventos (...) Ellos me dijeron ‘sabes, creemos que de nuevo tenemos un trabajo para ti pero toma lugar en los ’90 ¿Puedes ir al gimnasio?’ Les dije si, pero ¿En los ’90? no hay gimnasio que pueda llevarme de vuelta a los ’90’ y ellos me respondieron ‘no te preocupes, estamos trabajando en esa tecnología, te podemos rejuvenecer un par de años'”, contó.



El encuentro entre Coulson, Carol Danvers y Nick Fury está asegurado. Aún hay muchas preguntas sobre su papel, por lo que aún queda mucho por averiguar hasta el estreno el 7 de marzo 2019.