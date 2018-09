Capitana Marvel es presentada como la superheroína más poderosa del Universo Marvel , por lo que cabe preguntarse a qué se debe tanto poder a diferencia del resto de personajes de Avengers.



Los seguidores del cómic han notado la escena donde Captain Marvel obtiene sus poderes Kree, pero también la transformación de Carol Danvers en Binary, una personalidad utilizada en los cómics entre 1980 y 1990, tan poderosa que es capaz de mover planetas enteros.



El tráiler de Capitana Marvel no muestra exactamente de qué tratará la trama ni cómo se desarrollará Carol Danvers. Ya se ha hablado que no será una película de origen, por lo que Capitana Marvel será presentada como parte de Starforce. Entonces, puede esperarse que Carol Danvers sea presentada no en toda su plenitud, sino en su camino a ser Binary al final de la película.



Lo que sí aclara el tráiler es una constante referencia al pasado de Capitana Marvel como si ella no lograra recordar su infancia en la Tierra. Esto podría ser sacado del cómic más reciente de la heroína donde ella pierde sus recuerdos debido a un lóbulo cerebral adicional para ser Binary.



Aún estamos especulando, pero si juntamos las escenas del tráiler con esta lógica de unificar la historia con la poca información disponible, esta sería una vía comprensible.