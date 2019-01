Capitana Marvel | Samuel L. Jackson afirma que la cinta impactará tanto como “Pantera Negra”

Capitana Marvel , que se estrenará el 8 de Marzo, es la primera película del UCM protagonizada por una mujer, la superhéroina que será encarnada por Brie Larson. Uno de los personajes que volveremos a ver en una película de Marvel será Nick Fury, quien ha aparecido hasta en nueve ocasiones hasta la fecha, pero esta vez el espectador vera a un personaje mucho mas joven, inocente y hasta incrédulo, que, además de no tener aun el parche en el ojo, tendrá que afrontar a presencia de extraterrestres en la Tierra.



Los estudios de Sony, de los Angeles (California) junto a Samuel L. Jackson, que aparece con unos puntos en la cara dándole una apariencia que le quitaran 30 años en ‘Captain Marvel’, una cinta que asegura, tendrá el mismo o mejor impacto que ‘Black Panther’.



“Marvel sabe lo que hace. La gente piensa que Black Panther fue algo fuera de lo común. En realidad, fue parte de la estrategia de la franquicia, solo que con gente negra. Y ahora nos traerá otra cinta con un potente personaje femenino que va incitar a la gente tanto como Black Panther. Estoy muy orgullo”, afirmo el actor.

Jackson retoma a su famoso papel de Nick Fury, aunque su aspecto haya tenido que ser retocado digitalmente, ya que la trama trascurre en la década de 1990. A pesar de que esto le traerá mas participaciones en futuras películas, le alegra saber que su presencia aportara a un titulo tan relevante para las mujeres.

" Crecí únicamente con mujeres negras porque me crié en la época de la segregación. Conocía sus problemas y sus puntos de vista. No hablaba con mujeres blancas porque no las conocía. De mayor, comprobé que ellas también podían pasar por situaciones similares", explicó.

El actor mostró su admiración con a actriz y manifestó que trabajar con la ganadora del Oscar Brie Larson, una intérprete que no duda en usar sus redes sociales para luchar por los derechos de la mujer, "ha sido un verdadero placer".

​

"Ella tiene en sus manos una responsabilidad enorme por el éxito del Universo Marvel. Tras el 'boom' de 'Wonder Woman' en DC, lo que va a suponer esta película para las mujeres y las niñas es algo impresionante" Explicó el actor de 70 años.