¿Capitana Marvel será Samus de Metroid? Esta foto ilusiona a muchos en Instagram

Brie Larson, la actriz que hace de Capitana Marvel en el UCM, ha mostrado su afición por Samus Aran, protagonista de Metroid, popular saga de Nintendo , en Instagram.



En una fotografía por motivo de Halloween, la artista que encarnará a Captain Marvel apareció con el Zero Suit Samus, algo que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores.



Hubo quienes especularon de una futura película de Metroid con la actual Capitana Marvel, pero Larson aclaró que su gusto por Samus Aran viene a ser más íntimo que un simple anuncio.



Cuando le preguntaron si la foto hace referencia a una futura película de ella como Samus, la actriz dijo "Espero que no. Yo quiero hacer esa película".



No sería una mala idea hacer algo cinematográfico con Samus, ahora que tenemos producciones basadas en sagas de Nintendo. Si un director se apunta, ya saben a quién recurrir para hacer el rodaje.