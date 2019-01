Capitana Marvel suelta más información en el artículo de la revista Empire

La revista Empire dedicó una portada a Capitana Marvel , la primera superheroína de UCM en tener una película en solitario. Ahora, es el turno de revisar el contenido del artículo para tener una pista de lo que se vendrá en la película.



La nueva información disponible sobre Captain Marvel se ubica detrás de cámaras. Datos como el guión y los detalles de la actuación fueron considerados por Empire para echar un vistazo de cómo será la nueva producción de Marvel.



" Ella no es la superheroína perfecta. La golpean mucho en la cara, comete errores, pero la amamos por eso. Brie [Larson] fue la primera y única opción —añade el productor ejecutivo Jonathan Schwartz cuando se le pregunta sobre la búsqueda de una actriz que encaje en esa descripción—".



Fueron los cómics de Kelly Sue DeConnick sobre Capitana Marvel lo que atrajo la atención de los encargados de la película.



" Hizo que nos enamoráramos primero de Carol Danvers. Una superheroína a la que se le permite ser divertida y audaz y a veces temeraria y todas las cosas que la hacen humana y adorable. Es descaradamente una carrera feminista —continúa Schwartz—. Y creo que muchos de los temas, el espíritu guía, que queríamos mantener en la película. No queríamos huir de eso, si no que queríamos correr hacia esa idea".



Capitana Marvel es una cinta dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Su estreno está programado para el 7 de marzo.