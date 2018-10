¿Capitana Marvel tendrá siete películas con Marvel Studios? Actriz Brie Larson aclara esta información

Capitana Marvel es la superheroína que todo el mundo espera para que acabe con Thanos en Avengers 4 , la secuela de "Avengers: Infinity War". Esto quiere decir, además, que veremos a Captain Marvel en más películas del UCM; sin embargo, la actriz Brie Larson ya aclaró que no serán siete cintas.



Un reporte de The Hollywood Reporter aseguraba que Larson había firmado un contrato para siete películas con Marvel Studios. Sin embargo, fue la misma actriz quien en su cuenta de Twitter aclaró que la información no es verdadera.



"Contrapunto: no es verdad", publicó Larson a horas de la mañana.



Recordemos que el contrato con un número de cintas pactado es cotidiano en el mundo de Hollywood. Chris Evans y Chris Hemsworth (Capitán América y Thor, respectivamente) aseguraron la trilogía de sus personajes con Marvel desde un inicio.

Counterpoint: this is not true https://t.co/aDlKZu8Rqo — Brie Larson (@brielarson) 11 de octubre de 2018