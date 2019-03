Tras Capitana Marvel tres nuevas heroínas se sumarían al Universo Cinematográfico

Las últimas

[{"id":109020,"title":"El equipo colombiano por el que hinch\u00f3 Miguel \u00c1ngel Russo en divertida entrevista [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-equipo-colombiano-hincho-miguel-angel-russo-divertida-entrevista-video-109020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d552fda7b0.jpeg"},{"id":109026,"title":"Alianza Lima vs. UTC chocan este viernes Matute por la Fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-utc-vivo-directo-online-ver-golperu-gratis-fecha-7-torneo-apertura-liga-1-109026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/23\/5bcf74b26fe02.jpeg"},{"id":109024,"title":"Se siguen armando: Christian Cueva tendr\u00e1 nuevo compa\u00f1ero en Santos FC","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/christian-cueva-santos-fc-anuncio-fichaje-jorge-temporada-2019-brasil-109024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d523e8d2fd.jpeg"},{"id":109025,"title":"Alianza Lima le responde a Sporting Cristal por la compra de jugadores de la Sub-17 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-gustavo-zevallos-respondio-sporting-cristal-declaraciones-claudio-vivas-video-109025","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/27\/5c9bdf2037238.jpeg"},{"id":109016,"title":"Per\u00fa vs. Ecuador: Partido por el liderato del Grupo A del Sudamericano Sub 17 en Lima","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-partido-liderato-grupo-sudamericano-sub-17-lima-2019-hora-fecha-canal-estadio-san-marcos-minuto-minuto-servicio-streaming-movistar-deportes-latina-nnda-nnrt-109016","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d43d57c040.jpeg"},{"id":109021,"title":"\u00a1'Bombazo'! Reuni\u00f3n en Valdebebas entre el Madrid y agente del jugador m\u00e1s querido por el Barza","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-agente-pjanic-jovic-reunio-directiva-blanca-valdebebas-109021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d4f2d01d30.jpeg"},{"id":109012,"title":"\u00bfM\u00e1s villano que h\u00e9roe? Los 5 momentos claves de Gonzalo Higua\u00edn con la Selecci\u00f3n de Argentina [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/gonzalo-higuain-renuncio-seleccion-argentina-5-momentos-claves-carrera-delantero-fotos-109012","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d4a2306b8a.jpeg"},{"id":109019,"title":"Alianza Lima respald\u00f3 a Leao Butr\u00f3n, tras pol\u00e9mica que se arm\u00f3 en Ayacucho [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-gustavo-zevallos-le-dio-respaldo-total-leao-butron-109019","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d47a1674da.jpeg"},{"id":108999,"title":"De un grande a otro: Del Potro dedic\u00f3 emotivo mensaje a Man\u00fa Gin\u00f3bili en la previa del retiro de su camiseta [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/youtube-juan-martin-potro-dedico-emotivo-mensaje-manu-ginobili-video-nndc-108999","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d2f6746772.jpeg"},{"id":109014,"title":"Est\u00e1 enfocado: el objetivo de Demb\u00e9l\u00e9 de cara al partido ante Manchester United por Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-dembele-acelera-recuperacion-partido-atletico-madrid-laliga-espana-2019-109014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d45e562242.jpeg"},{"id":109017,"title":"League of Legends | Latinoam\u00e9rica y otras regiones abandonan Rift Rivals 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-latinoamerica-regiones-abandonan-rift-rivals-2019-109017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d43d35d94f.jpeg"},{"id":109013,"title":"\u00a1'Notici\u00f3n' para James! El t\u00e9cnico madridista que el Bayern Munich quiere para la otra temporada","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/mourinho-bayern-munich-luso-nuevo-dt-james-rodriguez-bundesliga-fichajes-109013","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d446810d1f.jpeg"},{"id":109009,"title":"Sporting Cristal vs. Olimpia: partido por Copa Libertadores ser\u00e1 transmitido solo por Facebook Watch","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-olimpia-copa-libertadores-sera-transmitido-facebook-watch-109009","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d40b08e69c.jpeg"},{"id":109011,"title":"PS5 y Xbox One tendr\u00edan este nivel de potencia, seg\u00fan nuevo rumor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-playstation-5-xbox-one-tendrian-nivel-potencia-nuevo-rumor-109011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d40aa3de43.jpeg"},{"id":109010,"title":"Tras Capitana Marvel tres nuevas hero\u00ednas se sumar\u00edan al Universo Cinematogr\u00e1fico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-tres-nuevas-heroinas-sumarian-universo-cinematografico-marvel-luego-endgame-109010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d3a430c020.jpeg"},{"id":108975,"title":"Boca Juniors vs. Banfield: se enfrentan en la Bombonera por la jornada 24 de la Superliga Argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-banfield-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-2-tv-online-jornada-24-superliga-argentina-bombonera-nndc-108975","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d082c33e20.jpeg"},{"id":109007,"title":"Neymar sobre Kylian Mbapp\u00e9: \"Es un fen\u00f3meno y puede ser uno de los grandes nombres del f\u00fatbol mundial\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-kylian-mbappe-fenomeno-grandes-nombres-futbol-mundial-109007","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d3c9c5907d.jpeg"},{"id":109006,"title":"A deshojar margaritas: los delanteros que podr\u00edan reemplazar a Higua\u00edn en Argentina [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/higuain-renuncio-argentina-delanteros-reemplazar-pipita-albiceleste-fotos-109006","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d3d4fa6c62.jpeg"},{"id":109003,"title":"Misi\u00f3n cumplida: organizaci\u00f3n de Lima 2019 entreg\u00f3 las canchas de rugby para preparaci\u00f3n de la selecci\u00f3n nacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-organizacion-entrego-canchas-rugby-preparacion-seleccion-nacional-juegos-panamericanos-2019-fotos-109003","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d3b0b17a1d.jpeg"},{"id":109004,"title":"Universitario de Deportes: \u00bfC\u00f3mo le fue a los cremas en los partidos jugados en altura?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-le-cremas-partidos-jugados-altura-109004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8ec554b5cc7.jpeg"},{"id":108991,"title":"Christofer Gonzales contin\u00faa con los trabajos de recuperaci\u00f3n \u00bfCu\u00e1ndo retorna a las canchas?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-christofer-gonzales-continua-trabajos-recuperacion-foto-nndc-108991","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d2793b4bce.jpeg"},{"id":108996,"title":"Lo tiene todo pensado: la t\u00e1ctica de De Ligt para llegar al Barcelona en el pr\u00f3ximo mercado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-ligt-tactica-llegar-cataluna-espana-2019-108996","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d388c3f47d.jpeg"},{"id":109005,"title":"\"Avengers: Endgame\" | P\u00f3ster chino revela m\u00e1s detalles de los personajes desaparecidos por Thanos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-poster-chino-revela-detalles-personajes-desaparecidos-thanos-109005","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d37e5e9cc9.jpeg"},{"id":109002,"title":"Borderlands 3 estrena su primer tr\u00e1iler a manos de Gearbox [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/borderlands-3-estrena-primer-trailer-manos-gearbox-video-109002","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d34a4803fc.jpeg"},{"id":108883,"title":"Uruguay vs Paraguay EN VIVO v\u00eda Movistar Deportes: se miden por el Sudamericano Sub 17 Grupo B","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/uruguay-vs-paraguay-vivo-directo-online-ver-transmision-via-movistar-deportes-fecha-4-grupo-b-sudamericano-sub-17-peru-2019-nndc-108883","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/27\/5c9be4b454646.jpeg"}]