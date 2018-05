Luego de 19 películas de Marvel (contando "Avengers: Infinity War" ), podemos creer que el origen de los superhéroes es casi el mismo en todos los casos. ¿Sucederá lo mismo con Capitana Marvel ? Esperemos que no y estas declaraciones pueden darnos una idea de lo que se viene en los cines.



De acuerdo con Nate Moore , productor de Capitana Marvel , la cinta no tendrá las mismas características a los que Marvel Studios nos tiene acostumbrado.



" Yo creo que es una estructura de películas de orígenes diferente a las que el público se espera en un primer momento ", señaló a Cinema Blend .



"Creemos que tenemos una estructura que no es la tradicional, esa en la que el superhéroe obtiene sus poderes al final del primer acto, los controla en el segundo y en el tercero por fin se enfrenta al villano" , añadió.



Moore precisa que una táctica para acabar con esta idea preconcebida del espectador promedio fue situar la historia de Capitana Marvel en la década de 1990.



"El hecho de rodar una película de época es algo interesante ya que no solo es una visión del mundo como lo conocemos en el MCU actual" , precisó.



En este punto, Moore precisa que en el caso de "Capitán América: el primer vengador" , la historia se traslada en la década de 1940, pero cuenta con la misma estructura del héroe.



"Podemos contar una historia que, estructuralmente, nadie esperará (...) Lo suficientemente equilibrada como para que el público pueda disfrutar de la misma" , finalizó.