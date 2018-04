DC Comics: ¿He-Man vs. Superman? Batman encontrará a un nuevo aliado en este crossover

'Injustice' es una serie de cómics de DC Comics que presenta a uno de sus más recordados personajes convertido en el peor villano de sus franquicias: Superman se ha convertido en un insaciable dictador que quiere apoderarse de todo el mundo.

Ahora, se ha confirmado un increíble crossover entre el universo de 'Injustice' junto a He-Man, y se llamará 'Injustice vs. He-Man and the Masters of the Universe'. Esta serie constará de sólo 6 números, con el guión de Tim Seeley.

Batman y sus compañeros de esta realidad deberán acudir en ayuda de He-Man y sus amigos para poder vencer de una vez por todas a Superman. A continuación, les dejamos la primera portada que tendrá la serie de cómics :

Injustice vs. He-Man and the Masters of the Universe (Foto: DC Comics) Injustice vs. He-Man and the Masters of the Universe (Foto: DC Comics)

Sinopsis oficial de 'Injustice vs. He-Man and the Masters of the Universe':



Creyendo que He-Man y los Amos del universo ha sido derrotados, un robot impostor ha tomado el control de Eternia. ¡Pero no por mucho tiempo! Después de liberar a su reino del yugo de este villano, He-Man se da cuenta de que no todo el mundo está contento con su victoria, pero Adam conoce el valor de la libertad, y cuando unos héroes de otra dimensión piden su ayuda para derrotar a un superhéroe convertido en dictador, él acepta.

Haciendo equipo con Barman contra el Superman del universo ‘Injustice’, He-Man y sus nuevos aliados hacen frente a peligrosos y conocidos enemigos en una batalla donde ninguno de los dos mundos está a salvo.