Deadpool 2 se estrenará muy pronto en todo el mundo, pero las primeras críticas del largometraje dan a entender que será una de las películas más graciosas de los últimos años. Ahora, un nuevo hito en la historia del cine se levanta gracias a su banda sonora.

Lastimosamente, no tiene nada que ver con lo bueno que sea, sino con las diferentes palabras que utilizan en las canciones presentes en el film. Canciones como Holy Shit Balls, Make The Whole World Our Bitch, Pity Dick y Courage Mother Fucker han contribuido a que Deadpool 2 reciba un aviso parental por su banda sonora.

Así es. Es la primera película en la historia del cine que recibe una restricción de edad por la música presentada. Este hecho ha marcado un hito en el mundo del cine, que ya se nos venía venir desde que vimos a Deadpool bailar junto a Céline Dion en un increíble video musical.

Para Tyler Bates , el compositor de la banda sonora que tiene entre sus trabajos a Guardianes de la Galaxia, John Wick y Watchmen , esto es más un honor que un insulto, ya que no todos los días haces algo que nadie ha logrado en tantos años de cine.