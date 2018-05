El estreno de Deadpool 2 está cada vez más cerca. El antihéroe de Marvel tendrá una nueva aventura, en la que se enfrentará a Cable y buscará salvar a un niño mutante. La empresa ya comenzó la campaña de márketing, pero seguro nadie se esperaba esta colaboración con Celine Dion.

La cantante canadiense que interpretó el tema de " Titanic" subió a su cuenta de artista de YouTube un emotivo tema de la película Deadpool 2. Como era de esperarse, el personaje de los cómics irrumpió en el videoclip con un sexy baile.

Realmente, el inicio del video parecía cualquier otro tipo de producción del equipo de Celine Dion. Pero las escenas de la película comienzan a aparecer. Sin inmutarse, la cantante realiza una actuación conjunta con el mercenario de Marvel y termina con un curioso diálogo:

Deadpool: "Esa fue la interpretación más hermosa que he visto en mi vida".

Celine Dion : "Gracias, muchas gracias".

Deadpool : "Tenemos que hacerla otra vez".

Celine Dion : "Ok. ¿Por qué?

Deadpool : "Es demasiado buena, esto es "Deadpool 2", no "Titanic". Eres como un 11, tenemos que bajarte a un 5, cinco y medio a lo mucho".



Deadpool 2 se estrenará el 16 de mayo. Hasta el momento de redactada la nota el video promocional ya cuenta con más de un millón 500 mil vistas y más de 67 mil 'me gusta'.