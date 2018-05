Todavía la compra de Fox a manos de Disney no se ha concretado pero el poder del gigante de animación ya se hace notar. En Deadpool 2 había una escena post-créditos que hacía referencia a la compañía del ratón pero ha tenido que ser eliminada.

Como se sabe, Disney absorberá todas las franquicias de Fox, muchas de ellas serán adaptadas para todos los públicos o para que tenga un estilo más familiar. El propio Ryan Reynolds confesó la incomoda situación que pasaron por la censura.

En una entrevista con el medio EW comentó lo siguiente: “Este es un asunto triste para mí porque hay un chiste en la película que ahora no está debido a que -probablemente ni siquiera se me permita decir esto- Fox me hizo eliminarlo. Estuvo más relacionado con Disney, y me obligaron a sacarlo. Ahora cuando miro hacia atrás, creo que fue una decisión inteligente“

Al parecer, se trataba de la escena post-créditos que cerraría Deadpool 2. El actor la calificó como la "mejor, más divertida, oscura y perturbadora" de todo lo que se ha visto en las producciones de Marvel y Fox.