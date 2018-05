El 17 mayo se estrenará oficialmente Deadpool 2 en todas las salas de cine de Perú. Esta secuela llega a la colaboración entre Marvel y 20th Century Fox, ya que la segunda empresa mencionada cuenta con los derechos de todos los X-Men todavía.

Muy poco se sabe realmente sobre el largometraje, el equipo de producción y los actores han mantenido en secreto la trama. Además que esta no sigue al pie de la letra los detalles de ningún cómic de Deadpool.

Lo que sabe es que habrán muchas risas con las referencias hacia los X-Men. Algunos de ellos dejarán de ser parte del equipo para formar parte de X-Force. Incluyendo a un humano normal y corriente llamado Peter W.

Por otro lado, los rumores de la aparición de Juggernaut comienzan a tomar fuerza. Esta semana se publicó toda la banda sonora de Deadpool 2 , una de los temas nombra al villano. La canción se titula You Can't Stop this Mother F***** y la letra dice lo siguiente:



You can't stop him

He's the Juggernaut

You can't stop

This mother f*****

Holy sh*t balls

Holy sh*t balls

Holy sh*t balls

Holy sh*t balls

Holy sh*t balls

Holy sh*t balls

Holy sh*t balls

Holy sh*t balls

"No puedes detenerlo, él es The Juggernaut". Sin duda, en caso el villano aparezca, de daría muchos puntos a la película. Ver un enfrentamiento entre Cable, Deadpool y Juggernaut sería simplemente épico.