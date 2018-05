Fanáticos de "Deadpool 2" se dieron cuenta de algo muy curioso en LinkedIn. Resulta que un personaje de la última cinta de Marvel cuenta con un perfil profesional.



¿Acaso crees que se trata del mismo Deadpool ? Pues no, se trata de Peter (Rob Delaney) , el más reciente miembro del X-Force después de haber trabajado 20 años en Excalibur Cutlery, Inc .



"Yo solo hago lo que me diga míster Deadpool ", reza su descripción laboral en X-Force . "No es porque le tenga miedo, sino que es mi nuevo jefe (quien también lleva muchas armas). ¡Muy entusiasmado con este nuevo capítulo en mi carrera!".



Perfil de Peter, personaje de Deadpool 2 (Foto: LinkedIn) Perfil de Peter, personaje de Deadpool 2 (Foto: LinkedIn)

El estreno de Deapool 2 ha traído excelentes críticas, a pesar de la polémica por sus imágenes violentas.