"Deadpool 2": revelan el verdadero origen de un cameo en la película de Marvel [SPOILER]

Quienes han visto la primera cinta Deadpool se acordarán de la broma sobre cómo la Mansión X estaba desprovista de los X-Men . En "Deadpool 2" , el antihéroe de Marvel vuelve con la misma broma pero los espectadores se llevan una tremenda sorpresa.



ALERTA DE SPOILER



Durante la visita de Deadpool a la Mansión X , Wade Wilson ( Ryan Reynolds ) pasea a sus anchas. Hay un momento en el que vuelve a preguntarse dónde están todos los X-Men , en eso hay un corte rápido y se ve una habitación repleta de X-Men , donde Bestia ( Nicholas Hoult ) cierra la puerta silenciosamente para que Deadpool no sepa que están en casa.



Si ya viste la película, seguro imaginaste que se trató de una imagen original. Sucede que no es así: esta fue rodada por un director diferente a David Leitch .



El coguionista de Deadpool 2 , Rhett Reese , contó a IGN que en la habitación estaba "todo el equipo de Fénix Oscura . Simon Kinberg filmó esa escena en el set de Fénix Oscura en Montreal".



"Pensamos, qué divertido sería que, ya sabes, lo hicieramos de nuevo, nos divertimos tanto con la idea de que no había nadie en la mansión en la primera", explicó Paul Wernick , colega guionista de Reese. "Y de hecho, ya sabes, todos estaban en la mansión en la segunda, y solo Deadpool no los vio. Eso fue muy divertido".