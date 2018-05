Deadpool 2 está a tan solo unas semanas de su gran estreno, pero una noticia ha puesto a todos en mira del actor que representa a este divertido anti-héroe. Ryan Reynolds ha confesado que tiene un problema de salud que lo ha perseguido durante años.

Se trata de los problemas de ansiedad, problemas que confesó en una entrevista para The New York Times: "tengo ansiedad. Siempre la he tenido. He sufrido tanto la más ligera que te hace tener ansia acerca de algo determinado como la que te lleva a las mayores profundidades del espectro, y eso no es divertido" comentó.

A pesar de dejar de lado su vida desordenada para concentrarse en su carrera, siempre sufrió de ansiedad cuando salía en público y realizaba entrevistas. Gracias a Deadpool y el sentido del humor de su personaje, ha podido superar este problema poco a poco.

"Cuando existen unas expectativas, tu cerebro siempre lo procesa como algo peligroso. Al abrirse el telón, me convierto en este cabeza hueca, que toma el control y se va una vez he salido del 'set'. Es el mejor mecanismo de defensa. Comprendí que si vas a saltar desde un acantilado, lo mejor sería poder volar" comentó Reynolds en la entrevista.

Recordemos que la ansiedad no es un problema que se pueda superar tomando algún antibiótico, se necesita mucho trabajo y un ambiente libre de estrés, algo que Ryan Reynolds no tiene por ser Deadpool. Sin embargo, parece ser que ama tanto a su personaje que ha decidido continuar con este camino y representarlo como es debido.