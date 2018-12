La nueva película de Deadpool también se podrá ver en Perú. El 'Bocazas' de Marvel volverá a los cines pero con una propuesta poco común: una película navideña catalogada para mayores de 13 años.

Esta se titulará " Había una vez un Deadpool" (Once Upon a Deadpool) y llegará a algunos cines de Perú el 20 de diciembre de este año. Realmente no se trata de una nueva cinta en su totalidad, sino de una adaptación de la segunda parte, la cual también se estrenó este año.

Fox le hizo la propuesta al actor Ryan Reynolds y accedió al difícil reto de adaptar una historia para mayores de 18 años para un público menor. Para esta cinta se contará con la presencia de Fred Savage, actor que interpretó a Kevin Arnold en los Años Maravillosos.

En el tráiler se puede ver que se trata de una historia narrada por el mismo Deadpool a Fred Savage. Además se añadieron otras escenas de apoyo con los mismos actores que estuvieron presentes en la segunda parte de la saga.