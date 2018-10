Guardianes de la Galaxia,

Tras haber sido despedido por Disney de la saga Guardians of the Galaxy, el cineasta James Gunn pasaría a trabajar en DC Comics , la competencia de Marvel , para dirigir Suicide Squad.



Fuentes cercanas de Gunn aseguran que el cineasta estará encargado del proyecto Suicide Squad que no debe entenderse como la secuela del filme de 2016, sino como una nueva versión para relanzar la franquicia.



Quien desearía formar parte del proyecto es Dave Bautista, quien hace de Drax en Guardians of the Galaxy. Así lo dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter. Esta disposición de Bautista haría pensar que aún está deseoso de dejar Marvel, por lo que Guardians of the Galaxy Vol.3 sería su última película en el UCM.

Where do I sign up! James Gunn Boards ‘Suicide Squad 2’ To Write And Possibly Direct – Deadline https://t.co/OwdDbAm1Ks — Dave Bautista (@DaveBautista) 9 de octubre de 2018