¿Será el adiós a uno de los Guardianes de la Galaxia ? Aquellos que siguen las incidencias de Marvel sabrán que el director James Gunn fue separado de la dirección de las películas debido a polémicos 'tuits' relacionados con la pedofilia. No obstante, Dave Bautista siempre ha estado de su lado.

El actor que le dio vida a Drax en las pasadas películas de Guardianes de la Galaxia y Avengers: Infinity War lo respalda. Disney parece que abandonaría los guiones de James Gunn para la tercera entrega del los guardianes y esta fue la reacción del actor.

" En donde me encuentro en este momento es que si Marvel no utiliza el guion (de James Gunn), entonces les voy a pedir salirme, que me dejen ir de mi contrato, que me corten de la película o hagan un recast de mi personaje"

El despido del director no tiene vuelta atrás. Disney no reconsiderará el caso, y si debe usar los guiones del director deberá pagarle por ello. "No creo que esto haga que lo recontraten. Pero espero que abra algunos ojos en cuanto a lo que significa James.", añadió el enfurecido actor de Guardianes de la Galaxia.