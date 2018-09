'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' usará el guión del exdirector James Gunn

Las cosas parecen calmarse en la producción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. El despido del director James Gunn trajo incertidumbre sobre el proyecto de Marvel , sobre todo para Dave Bautista quien amenazó abandonar el papel de Drax si es que el rodaje no sigue el guión de Gunn.



Esta difícil situación llegó a su final: el hermano del director, Sean Gunn, confirmó que Disney seguirá trabajando con el guión original, pero James no regresará a la producción.



"Sé que Disney aún quiere hacer la película. Sé que tiene toda la intención de usar el guión que hizo mi hermano", dijo en una entrevista a Tulsa World.



"Obviamente fue una situación desafortunada para todos, especialmente para él, pero yo también soy alguien que ha estado preparándose para dedicarle medio año a la película y ahora es algo que está en el aire. Obviamente, yo creo que es una proposición complicada para ellos el tener que pedirle a otro director que asuma el mando - y también la agenda de muchos de los otros actores que están tremendamente ocupados no va a ser fácil. Pero sé que planean hacer la película. No me habían contactado para nada desde hace tiempo, pero hace poco hablé con Marvel y me dijeron que 'Sí, planeamos hacer la película. Sencillamente no sabemos cuándo aún'", declaró sobre el despido de su hermano.