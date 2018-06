Jamie Foxx será Spawn, pero no aparecerá en pantalla mucho tiempo según su director

Jamie Foxx se ha confirmado como el nuevo Spawn en la película del mismo nombre a estrenarse en el 2019. Su director y escritor, Todd McFarlane , ha desvelado nueva información que podría gustarle a algunos, mientras que a otros podría molestarles.

Resulta que el director optará por cambiar completamente la lógica del cine de superhéroes, mostrando muy poco de Spawn en la cinta. ¿Su argumento? quiere utilizar la lógica de "Tiburón", manteniendo tensión en todo momento sin necesidad de mostrar al monstruo hasta el final de la película:

“Si lo miras desde una perspectiva de superhéroes entonces por supuesto Batman, Capitán América y Spider-Man están en pantalla un montón. Porque las cámaras los siguen, ellos son a quienes está siguiendo la cámara” , comentó McFarlane. “Cuando comienzas a entrar en películas espeluznantes, entonces la cámara no sigue al engendro o al monstruo, sigue a los humanos que existen en la película. Pero la gente disfruta de las películas espeluznantes y no dice: ‘Dios mío, me gustaría haber visto más al monstruo’. No hacen eso, simplemente dicen: ‘Guau, eso estuvo bien'”.

“Creo que eso tiene que ser la parte extraña de la película para algunas personas que van a ir a verla. Solo tengo que sacarlos de su modo de superhéroe de películas de un presupuesto de $200 millones de dólares, para entrar en una película espeluznante y lenta” , explicó McFarlane a Comicbook . “Piensa en todas las películas espeluznantes en las que has estado en tu vida, y estoy seguro de que docenas y docenas las has visto en la televisión. Que son docenas y docenas de este tipo. Esa es la fórmula”.