Joker, de Joaquin Phoenix, aparece grabando en el metro de Nueva York [VIDEOS]

The Joker , de Joaquin Phoenix, hace de las suyas en el metro de Nueva York. El portal Hollywood Pipeline publicó en Internet algunas imágenes del enemigo de Batman en el tren de Brooklyn para esta obra cinematográfica dirigida por Todd Phillips.



Las escenas de The Joker en la Gran Manzana son netamente de acción. No se le ve al personaje en medio de explosiones y balaceras, pero sí caminando en medio del desastre. Una escena en especial lo muestra caminando en el sentido contrario de los policías que entran con urgencia al metro de Nueva York.



Las escenas que fueron grabadas en plena calle muestran a The Joker junto a sus secuaces disfrazados de payaso. Estos sostenían carteles que rezan “Kill the Rich” , mientras un oficial grita para abrir la puerta.



El estreno de Joker está programado para el 4 de octubre de 2019. El elenco está conformado por Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, entre otros.