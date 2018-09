Esta semana, mucho se ha hablado acerca de la nueva película Joker , protagonizada por Joaquin Phoenix. Esta cinta estrenó un pequeño teaser, en el que se ve el maquillaje que llevaría el actor en su papel del villano de DC Comics.

No obstante, hay nueva información acerca de la versión de Joker de Jaret Leto. El actor volverá con junto a Margot Robbie como Joker y Harley Quinn en una historia conjunta.

En una entrevista con el medio Metro , los guionistas y directores Glenn Ficarra y John Requa comentaron que ya tienen listo el guión. Esta película del Joker llega luego del estreno de Escuadrón Suicida, en la que se mostró parte del origen de estos personajes.



“ Es algo que mezcla Bad Santa, que escribimos hace unos años, con nuestra sensibilidad de This Is Us. Hicimos como una fusión de eso”, comentó Ficarra. “Todo comienza cuando Harley secuestra al Dr. Phil. Ojalá interpretado por el verdadero Dr. Phil. Porque ella y el Joker están teniendo problemas con su relación”, añadió Ficarra. “Nos divertimos mucho (creando la historia), no sé si nos hemos divertido más escribiendo un guión en nuestra carrera”, añadió.

DC Comics seguirá ampliando su universo cinematográfico; no obstante, esta decisión de tener dos Joker en la pantalla grande es bastante cuestionable. Por el momento, se sabe que Joaquin Phoenix contará el origen del villano, en otras palabras, toda su transformación.