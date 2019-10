Joker y la verdad detrás de la teoría de los relojes del 11:11

Las últimas

[{"id":136107,"title":"Canales de TV en HD, Boca vs Racing EN VIVO en La Bombonera: minuto a minuto por Superliga 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-racing-club-vivo-directo-online-gratis-fox-sports-premium-fecha-horarios-canales-tv-superliga-argentina-136107","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da9358f899c3.jpeg"},{"id":135822,"title":"\"Avengers: Endgame\": la escena favorita de Chris Hemsworth simplemente no incluye a su compa\u00f1eros","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chris-hemsworth-thor-revela-escena-favorita-avengers-4-vengadores-cine-135822","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5ed43d6250.jpeg"},{"id":136197,"title":"'Maxi' L\u00f3pez ya perdon\u00f3 a Icardi y vive mejor: \"Doy las gracias por haberse llevado a Wanda\"","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/mauro-icardi-maxi-lopez-confeso-perdono-le-agradece-haberse-llevado-wanda-nara-136197","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9ea1691275.jpeg"},{"id":136203,"title":"Lanzan logo de Copa Am\u00e9rica 2020","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/copa-america-2020-logo-torneo-jugarse-argentina-colombia-video-nnav-136203","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9ef0d5fffa.jpeg"},{"id":136142,"title":"MIRA AQU\u00cd, Santos vs. Tijuana EN VIVO por FOX Sports jornada 14 de Torneo Apertura 2019 de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/santos-laguna-vs-tijuana-vivo-directo-online-via-fox-sports-transmision-narracion-fecha-14-apertura-2019-liga-mx-estadio-tsm-corona-mexico-live-sports-event-nczd-136142","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da931686eab3.jpeg"},{"id":136087,"title":"FIFA 20: youtuber brit\u00e1nico arremete contra el simulador de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-youtuber-britanico-difunde-critica-acida-juego-ea-sports-136087","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da8acb3adbfc.jpeg"},{"id":136201,"title":"No le jueguen mal a la historia de la 'U', la columna del Director Period\u00edstico","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-le-jueguen-mal-historia-u-columna-director-periodistico-136201","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a0129aa79e.jpeg"},{"id":136198,"title":"T\u00e9cnico de Pirata FC prefiere descender y jugadores afirman sentirse abandonados","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-tecnico-pirata-fc-dio-descendido-jugadores-afirman-sentirse-abandonados-136198","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9eafc28ca7.jpeg"},{"id":136159,"title":"A trav\u00e9s de TV Azteca, Tigres vs. Veracruz EN VIVO en un partido por jornada 14 del Torneo Apertura de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-veracruz-vivo-directo-online-via-tv-azteca-transmision-narracion-fecha-14-apertura-2019-liga-mx-estadio-luis-pirata-fuente-mexico-live-sports-event-nczd-136159","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da92af338a6d.jpeg"},{"id":136199,"title":"Barcelona vs. Eibar en vivo: canales, TV y horarios para ver el partido de la Liga Santander","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/barcelona-vs-eibar-vivo-liga-santander-pais-vasco-canales-horarios-ver-futbol-gratis-online-ernesto-valverde-espana-movistar-laliga-messi-griezman-suarez-ansu-fati-nnda-nnrt-136199","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9e3a667932.jpeg"},{"id":136010,"title":"Dragon Ball Super: Akira Toriyama necesitar reintegrar a Gohan al anime urgente","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gohan-necesita-revision-akira-toriyama-dragon-ball-anime-manga-mexico-espana-136010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7868c91d58.jpeg"},{"id":136195,"title":"Sin Bale ni Modric: Real Madrid recupera a parte importante de su plantilla para duelo contra Mallorca","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-mallorca-kroos-courtois-varane-vuelven-entrenarse-merengues-bale-modric-laliga-santander-136195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9e7c2b5113.jpeg"},{"id":136193,"title":"Messi pide la palabra: el nuevo jugador que Barcelona tiene en la mira por recomendaci\u00f3n del capit\u00e1n","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-fc-barcelona-lionel-messi-pide-crack-laliga-rejuvenecer-defensa-azulgrana-liga-santander-136193","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9e1be79d1d.jpeg"},{"id":136184,"title":"Joker y la verdad detr\u00e1s de la teor\u00eda de los relojes del 11:11","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-significa-11-11-marcan-relojes-pelicula-nnda-nnlt-136184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9ce35b2bbb.jpeg"},{"id":136194,"title":"Christian Cueva volvi\u00f3 a no ser considerado por Sampaoli, pese a ser titular con la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-christian-cueva-quedar-fuera-lista-convocados-santos-fc-pese-jugar-bicolor-136194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/30\/5d920c0bea72d.jpeg"},{"id":136101,"title":"Se suspende el Cl\u00e1sico: la \u00faltima hora de la huelga en Catalu\u00f1a a puertas del Barcelona vs. Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-huelga-vivo-sigue-manifestaciones-cataluna-puertas-clasico-real-madrid-136101","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da8d045c40d1.jpeg"},{"id":136188,"title":"''Vamos a estar preparados'': Zidane, tranquilo pese a las dudas de cu\u00e1ndo se jugar\u00e1 el Barza-Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-zidane-asegura-estara-listo-jugar-clasico-espanol-digan-liga-santander-2019-20-136188","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9db5b14e5f.jpeg"},{"id":136189,"title":"M\u00e1s all\u00e1 de la supuesta indisciplina: \u00bfPor qu\u00e9 Joazinho Arro\u00e9 s\u00ed y Kevin Quevedo no?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-joazinho-arroe-kevin-quevedo-carlos-mannucci-136189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9dc58a382c.jpeg"},{"id":136183,"title":"Barcelona vs. Eibar: chocan por la fecha 9 de Liga Santander desde el estadio de Ipur\u00faa en el Pa\u00eds Vasco","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-eibar-vivo-directo-online-tv-lionel-messi-resultado-live-transmision-live-gratis-via-directv-movistar-liga-santander-2019-video-nczd-136183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9d8b80c6bd.jpeg"},{"id":136190,"title":"Aldo Miyashiro respalda decisi\u00f3n de Erick Osores","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/erick-osores-conductor-aldo-miyashiro-respalda-periodista-deportivo-video-nnav-136190","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9d8c57757d.jpeg"},{"id":136187,"title":"\u00d3scar del Portal reemplaz\u00f3 a Erick Osores, tras sanci\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-oscar-portal-reemplazo-erick-osores-sancion-video-136187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9d471616e6.jpeg"},{"id":135995,"title":"Boca Juniors vs. Racing Club por la Superliga Argentina: conoce c\u00f3mo seguir online el vibrante partido","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-racing-club-vivo-superliga-argentina-seguir-directo-fox-sports-premium-alineaciones-bombonera-ar-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-135995","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7746dab062.jpeg"},{"id":136186,"title":"\u00a1'Ampay' Zidane! La explicaci\u00f3n del DT del Real Madrid sobre su encuentro con Pogba en Dub\u00e1i","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-explicacion-encuentro-pogba-dubai-fichajes-real-madrid-espana-136186","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9d0d5765ff.jpeg"},{"id":136109,"title":"\u00a1Partidazo en Argentina! Boca Juniors vs Racing juegan EN VIVO por la fecha 10 de la Superliga 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-racing-club-vivo-online-directo-fox-sports-tyc-sports-tv-publica-directv-superliga-argentina-2019-bombonera-fecha-10-minuto-minuto-nczd-136109","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da932fce547c.jpeg"},{"id":136148,"title":"River Plate vs. Arsenal: horarios, canales y c\u00f3mo ver hoy por Superliga Argentina 2019-20 | GU\u00cdA TV MUNDIAL","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-arsenal-vivo-online-directo-via-fox-sports-2-superliga-argentina-2019-20-fecha-hora-canal-ver-transmision-via-tnt-tyc-sports-estadio-julio-humberto-grondona-136148","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9cb6937038.jpeg"},{"id":136123,"title":"Desde El Viaducto v\u00eda FOX Sports 2: River Plate vs. Arsenal chocan por fecha 10 de Superliga Argentina","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-arsenal-vivo-directo-online-ver-transmision-via-fox-sports-2-tnt-tyc-sports-fecha-10-superliga-argentina-2019-estadio-julio-humberto-grondona-live-sports-event-nczd-136123","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9c9c8b2c8d.jpeg"},{"id":136136,"title":"HOY Alianza Lima vs. Mannucci EN VIVO: se ven las caras en Matute por la Fecha 12 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-carlos-mannucci-vivo-via-golperu-liga-1-fecha-12-torneo-clausura-directo-gratis-seguir-transmision-matute-136136","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da8d31107959.jpeg"},{"id":136181,"title":"Las posibles razones por las que Kevin Quevedo fue excluido del partido ante Carlos A. Mannucci","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-razon-kevin-quevedo-habria-sido-excluido-partido-carlos-mannucci-136181","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da90d4ba257a.jpeg"},{"id":136180,"title":"Solo falta el OK de LaLiga: Real Madrid est\u00e1 de acuerdo con el Barcelona con la nueva fecha para el Cl\u00e1sico","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-nueva-fecha-blancos-coinciden-18-diciembre-falta-ok-laliga-136180","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da8e31675e6c.jpeg"},{"id":136161,"title":"HOY, River Plate vs. Arsenal v\u00eda TNT Sports: sigue AQU\u00cd EN VIVO y EN DIRECTO el partido desde Sarand\u00ed","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-arsenal-vivo-superliga-argentina-jornada-10-18-octubre-ver-tnt-sports-fox-sports-2-horarios-canales-tv-alineaciones-futbol-gratis-online-julio-humberto-grondona-ar-pe-nnda-nnrt-136161","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da9106583a35.jpeg"},{"id":136179,"title":"PSG contraataca: el nuevo plan para evitar la fuga de Mbapp\u00e9 al Real Madrid en 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-mbappe-estrategia-psg-evitar-bernabeu-2020-liga-santander-136179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9b23a27c0b.jpeg"},{"id":136178,"title":"Le da la contra a LaLiga: Barcelona oficializ\u00f3 la fecha en la que propone jugar ante Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-clasico-espana-aplazado-club-azulgrana-propone-jugar-18-diciembre-oficial-136178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74607d2c45.jpeg"},{"id":136177,"title":"LaLiga propone fecha, pero choca con Rosal\u00eda: m\u00e1s problemas para el Bar\u00e7a-Madrid en la Ciudad Condal","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-concierto-rosalia-impediria-clasico-espanol-7-diciembre-fecha-propone-laliga-136177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da9a3e834852.jpeg"},{"id":136176,"title":"Oficial: el Barcelona vs. Real Madrid del 26 de octubre qued\u00f3 aplazado y se busca otra fecha","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-aplazado-oficial-clasico-espana-26-octubre-juega-busca-fecha-136176","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da99c322aeda.jpeg"},{"id":136164,"title":"Sin un solo jugador del Barcelona: el once m\u00e1s caro de futbolistas Sub-19 [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vinicius-junior-joao-felix-jadon-sancho-once-caro-futbolistas-sub-19-fotos-136164","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da91d8503e61.jpeg"},{"id":136149,"title":"\"No soy el reemplazante de Paolo\": Jeisson Mart\u00ednez la rompe en Espa\u00f1a y sue\u00f1a con la bicolor","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-jeisson-martinez-peruano-jugo-sporting-cristal-suena-vestir-bicolor-paolo-guerrero-dpm-136149","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca523ffbd177.jpeg"},{"id":136175,"title":"\u00a1El h\u00e1bito de ganar!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/habito-ganar-136175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/18\/5da996a494f8d.jpeg"},{"id":135928,"title":"\u00a1Ampl\u00edan la diferencia! Los Astros vencieron a los Yankees en el Juego 4 de los playoffs de la MLB","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/new-york-yankees-vs-houston-astros-vivo-directo-online-gratis-via-espn-sigue-cuarto-juego-serie-campeonato-liga-americana-mlb-yankee-stadium-estados-unidos-nczd-135928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da93ff44d4e0.jpeg"},{"id":136171,"title":"WWE: sigue las incidencias del Friday Night SmackDown desde Indian\u00e1polis","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-vivo-smackdown-directo-fox-sports-2-sigue-incidencias-peleas-resultados-bankers-life-fieldhouse-indianapolis-estados-unidos-colombia-mexico-nczd-136171","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da93aa14e455.jpeg"},{"id":136174,"title":"\u00a1Jugamos todos! IPD declar\u00f3 nulidad del retiro de subvenci\u00f3n econ\u00f3mica a deportistas y orden\u00f3 su reposici\u00f3n al PAD","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/ipd-declaro-nulidad-retiro-subvencion-economica-deportistas-reposicion-pad-136174","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da93acfe7d92.jpeg"},{"id":136170,"title":"No habr\u00e1 'ley del ex': Jos\u00e9 Carlos Fern\u00e1ndez se lesion\u00f3 y no jugar\u00e1 ante Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-carlos-mannucci-jose-carlos-fernandez-lesiono-jugara-intimos-136170","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da930f8a068d.jpeg"},{"id":136152,"title":"Podr\u00eda suspenderse la jornada: fecha 14 de Apertura 2019 Liga MX en horas claves por situaci\u00f3n de Veracruz","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/liga-mx-apertura-2019-fecha-14-torneo-mexicano-suspenderse-situacion-veracruz-gremio-apoya-decision-mexico-136152","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da9086400139.jpeg"},{"id":136169,"title":"Caminos del Inca 2019: sigue la Etapa 4 de la carrera entre Cusco y Arequipa","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/caminos-inca-2019-vivo-directo-online-sigue-etapa-4-cusco-arequipa-nczd-136169","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da92bba93b34.jpeg"},{"id":136167,"title":"UFC Fight Night: Dominick Reyes enfrenta a Chris Weidman en la estelar desde el TD Garden de Boston","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-fight-night-boston-vivo-directo-online-fox-sports-dominick-reyes-vs-chris-weidman-yair-rodriguez-vs-jeremy-stephens-ver-espn-dazn-garden-boston-mexico-colombia-estados-unidos-live-sport-event-nczd-136167","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da92cca957cd.jpeg"},{"id":136122,"title":"\u00a1Enlazados desde el Cuauht\u00e9moc! Sigue EN VIVO el Puebla vs. Atlas: horarios y canales del duelo por Apertura 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/puebla-vs-atlas-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tv-azteca-fecha-14-apertura-2019-liga-mx-canal-5-claro-sports-live-event-nczd-136122","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da92776d2aef.jpeg"},{"id":136168,"title":"Conoce la raz\u00f3n por la que Google no implement\u00f3 conectividad 5G en el Pixel 4","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-pixel-4-nuevos-telefonos-conectividad-5g-smartphone-viral-mountain-view-nnda-nnrt-136168","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da92dc101e1f.jpeg"},{"id":136154,"title":"\"Bajar\u00eda el nivel\": Frank Lampard en contra de la reforma de la Champions League que propone la UEFA","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-frank-lampard-reforma-torneo-continental-propone-uefa-chelsea-136154","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da90aa6446e1.jpeg"}]