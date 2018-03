Lo que hace unos años parecía imposible se ha hecho realidad. The Fantastic Four , o Los 4 fantásticos regresarán a Marvel Comics con una nueva entrega en agosto a cargo de Dan Slott y Sara Pichelli, dos reconocidos artistas en el mundo de Marvel.



El anuncio se hizo oficial a través de la página web ​de Marvel, con un anuncio muy corto: "Cuatro héroes. Un equipo. Ellos están de regreso. Reed, Sue, Ben, Johnny: bienvenidos a casa. Luego de estar perdidos en lo desconocido, la primera familia de Marvel regresa en FANTASTIC FOUR #1".



De esta manera, Dan Slott, ​el escritor de Amazing Spider-Man, y la artista Sara Pichelli, que hizo Ultimate Comics: Spider-Man), se unirán para regresar a la vida a Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch y The Thing.

Los 4 Fantásticos (Foto: Marvel Cómics) Los 4 Fantásticos (Foto: Marvel Cómics)

Desde hace algunos años, Marvel ha tenido problemas con Fox por los derechos cinematográficos de los personajes. Ahora, a pesar que no hay nada confirmado, parece que habrían llegado a un acuerdo para regresar la gloria a Los Cuatro Fantásticos, que no quedaron nada bien frente a la crítica en su última película.