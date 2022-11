La fase 4 del UCM iba a iniciar con el estreno de “Black Widow”; no obstante, el calendario de estrenos de Marvel Studios se vio duramente golpeado por el confinamiento del coronavirus. Muchas de sus producciones tuvieron que mover las fechas de estreno, mientras que los sets de grabación se detuvieron por completo.

Por este motivo, la primera producción en inaugurar esta fase de transición tras “Avengers: Endgame” fue “WandaVision”. Allí se abordó ciertos temas derivados del chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a la mitad de la vida del universo.

Como es de esperarse, la serie una serie que rompía con la seriedad del UCM, fue del agrado de los fans, quienes pidieron ver mucho más al respecto. Lamentablemente, no habrá una segunda temporada debido a que la historia continúa en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Pese a esto, Marvel Studios confirmó recientemente que trabaja en una serie de White Vision y en una de Agatha, la bruja que se volvió sumamente popular por la actuación de Kathryn Hahn.

¿Cuándo se estrena “Agatha: Coven of Chaos”?

Pese a que no hay una fecha oficial de estreno, se espera que llegue la serie a Disney Plus a finales de 2023. La producción comenzaría el 5 de diciembre de este año bajo el nombre clave de “My Pretty”.

¿Hay sinopsis oficial de “Agatha: Coven of Chaos”?

Según los datos compartidos por el medio ComicBook, la serie de Agatha se centraría en los sucesos posteriores a “WandaVision”. Recordeos que la bruja fue derrotada por Scarlet Witch, luego que esta última tomara control del Darkhold.

Aparentemente, su poder fue drenado y quedó fuera de la historia del UCM. No obstante, podría ser crucial para conocer más acerca de Mephisto, quizás hacer una alianza para buscar venganza.

Habrá que esperar a que Marvel Studios comparta más información acerca de la producción para saber de qué tratará. También se podría abordar el tema de cómo ella se volvió tan fuerte con la magia o cómo perdió la cabeza.

