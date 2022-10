Durante la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, la productora introdujo a un personaje que promete convertirse en el nuevo “Thanos”: nos referimos a Kang. El papel es interpretado por Jonathan Majors y debutó en la serie “Loki”. El actor volverá en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Cuando Loki y Silvie llegan al fin del tiempo, notan que se trata de una oficina en donde opera un ser que tiene pleno control de las líneas temporales. Kang aparece en escena y detalla de que él es simplemente una de las tantas variantes que aprendieron a cruzar a otros tiempos.

Como es uno de los seres más inteligentes que existen en el universo, al unir esfuerzos consigo mismo, logra tomar control del tiempo. No obstante, Kang detalla que así como hay versiones de él que son buenas, hay otras que son tiránicas.

Lamentablemente, el Kang que controlaba a la TVA está cansado de su trabajo y deja que los asesinen allí, lo cual desata la ruptura de la línea oficial del tiempo y el renacer de Kang el Conquistador.

¿Quién es Kang en Conquistador?

Tras el estreno del primer tráiler oficial de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Marvel reveló que hay varios detalles del microverso que no conocen realmente. Como, por ejemplo, quiénes viven en el mundo cuántico.

“Este lugar no es lo que crees que es... Los puedo llevar a casa... y si me dan más tiempo... si me ayudan... Así que qué será, ¿Ant-Man?”, comenta Kang en el primer tráiler de la cinta.

Todo parece indicar de que se trata de una de las variantes que buscan tomar control del tiempo, pero se encuentra atrapada en el microverso. Ant-Man se verá involucrado en esta guerra junto a su familia.

