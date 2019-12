Marvel Studios no descansa. Hace unos meses, estrenaba Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home en los cines, y ahora trabaja en una nueva cinta para la Fase 4: Black Widow.

Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home fueron las últimas producciones de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero esto no significa el fin de las producciones, actualmente la empresa se ha volcado al rodaje de la cinta Black Widow.

Tal cual prometieron, la Viuda Negra regresará a la pantalla grande para contar su verdadero origen. Las imágenes que se ven en el tráiler oficial corresponden a eventos anteriores a desertar a la KGB y mudarse a los Estados Unidos.

Claramente, sus compañeros como Guardián Rojo se han robado la atención de la comunidad. Pero hay uno que ha sido duramente criticado. Se trata del villano Taskmaster, el cual simplemente lleva un casco, un traje blindado y un arco.

Este mutante de Marvel es uno caza recopmpensas, así que estará del lado del dinero. Aun así, siempre se le ha presentado con una apriencia temible ya que nunca se le ve el rostro en los cómics.

Marvel Studios toma un camino diferente a las historietas y al videojuego Marvel’s Spider-Man de PlayStation 4. En el juego se presenta a Tony Masters como un jefe opcional a la historia y se mucho mejor que su par del cine.

'Black Widow's Taskmaster looking a lil different compared to his 'Spider-Man PS4' and 'Marvel's Avengers' counterparts 🧐 pic.twitter.com/1PSpHCixAW — Fandom (@getFANDOM) December 3, 2019