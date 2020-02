La película Avengers: Endgame pasó desapercibida en los Oscar 2020. La obra más taquillera de la historia no se llevó el único Oscar al que estaba nominada, el de “Mejores Efectos Visuales”. Si ya esto no resulta humillante, te contamos que la cinta de Marvel es la única “más taquillera de la historia” que no ha ganado uno de los Premios de la Academia.

“Lo que el viento se llevó” (1939) fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine, al igual que la película de Marvel, pero esta sí gano varios Oscar: “Mejor Película”, “Mejor Actriz de Reparto”, “Mejor Actriz”, “Mejor Director”, “Mejor Guión Adaptado”, “Mejor Fotografía”, “Mejor Diseño de Producción” y “Mejor Montaje”.

“El Padrino” (1972) también fue la película más taquillera de su época y ganó tres Oscar por “Mejor Actor”, “Mejor Guión Adaptado” y “Mejor Película”.

“Tiburón” (1975) fue todo un fenómeno de taquilla, tal como lo hizo Marvel, pero este sí cosechó tres estatuillas: “Mejor Banda Sonora”, “Mejor Sonido” y “Mejor Montaje”.

“Jurasicc Park” (1993) ganó tres Premios de la Academia por “Mejor Sonido”, “Mejores Efectos Visuales” y “Mejor Edición de Sonido”.

Por último, “Avatar” (2009), la película que Marvel arrebató el título de la más taquillera de todas, ganó tres Oscar a “Mejor Fotografía”, “Mejores Efectos Visuales” y “Mejor Diseño de Producción”.