Marvel: 'Avengers: Infinity War' podría tener a Silver Surfer como nuevo aliado contra Thanos

Aunque parecía que todo se sabía sobre 'Avengers: Infinity War ', llegó una nueva filtración que podría añadir un nuevo héroe a la pela con Thanos. Silver Surfer sería el nuevo personaje en ser presentado por Marvel en el largometraje.

El portal Metacritic acaba de actualizar la información de todos los involucrados en la producción y sus respectivos roles. Silver Surfer era uno de los personajes que no se imaginaban los fans para que luche contra Thanos en 'Avengers: Infinity War '; no obstante, Marvel no cuenta con los derechos del personaje.

Marvel Marvel: 'Avengers: Infinity War' - Posible reparto de la película. (Foto: Metacritic)

Fox tomó posesión del personaje y lo incluyó en su propia película del Los 4 Fantásticos. Al parecer Marvel contará con Curt Clendenin como actor para el papel del extraterrestre. El actor ha trabajado en películas como ‘The Interview‘, ‘Gilmore Girls‘ y ‘Weeds‘.

Ahora que Disney está por concretar la compra de parte de Fox, podría haber negociaciones para el préstamo del personaje para ' Avengers: Infinity War '. Aunque todavía habrá que esperar la conformación oficial de parte de Marvel.