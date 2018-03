¡Wakanda para siempre! Black Panther acaba de superar el récord de The Avengers (2012), hasta ahora la película de superhéroes más taquillera de la historia de Estados Unidos. Ahora, Black Panther se lleva la corona.



​Y es que durante el fin de semana, recaudó en total US$630 millones desde que se estrenó, superando a la anterior película de Marvel Studios que recaudó US$623 milliones. A pesar de no ser una gran diferencia, es suficiente para destronar a The Avengers.



Sin embargo, la película más taquillera de la historia se lo lleva Pacific Rim Uprising, que en su primera semana de estreno recaudó un promedio de US$28 millones, mientras que Black Panther, en su primera semana de estreno, recaudó sólo US$16.65 millones:

Taquilla Estados Unidos (Foto: espinof) Taquilla Estados Unidos (Foto: espinof)

Recordemos que Black Panther tiene un promedio de 7.8 sobre 10 en la crítica de IMDb, mientras que Pacific Rim Uprising sólo llega a superar la mitad por poco con un 6.1 sobre 10. Esto podría indicar que el actual rey de la taquilla estadounidense no supere a Black Panther con el pasar de las semanas, pero eso aún está por verse.