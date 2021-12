No cabe duda que las dos cintas más épicas del universo de los Vengadores han sido “Spider-Man: No Way Home” y “Avengers: Endgame”. En la primera podemos vera a los tres actores que han interpretado al Hombre Araña una vez más en acción, mientras que en la segunda la productora reunió a todos los héroes de Marvel para derrotar a Thanos.

El objetivo de los Vengadores era viajar en el tiempo para poder obtener las gemas del infinito y así revertir el efecto inicial del chasquido de Thanos. Como es de esperarse, el titán loco se entera de este plan y utiliza una de las partículas de Pym para sorprender a los héroes.

Allí es cuando se lleva a cabo el combate más épico del UCM. Mientras que todo parecía perdido, Steve Roges decide no rendirse ante el enemigo y a sus espaldas comienzan a llegar los diferentes personajes que hemos visto en el resto de películas de las pasadas fases.

¿A qué hora debo poner “Avengers: Endgame” para celebrar el año nuevo?

El chasquido de Iron Man es el evento más esperado de esta película. Tras robar las gemas del infinito, Tony Stark logra eliminar al ejército del titán loco y así darle un final épico a la fase 3.

Lamentablemente, este fue el final para el personaje. Aun así, sería recordado en las siguientes producciones de Marvel. En caso de que desees sincronizar el Año Nuevo 2022 con la cinta solo deberás comenzar a proyectarla desde las 9:23:30 de la noche.

Recuerda que se trata de la película del UCM con mayor duración.

