Marvel: Chris Evans se despide de su papel del Capitán América con 'Vengadores 4'

El actor Chris Evans lleva interpretando al personaje Capitán América desde el 2011. Marvel estrenó en ese año la primera película del conocido héroe de los cómics y poco a poco lo ha convertido en uno de los más importantes para su Universo Cinematográfico.

No obstante, los días del Capitán América estarían contados. El actor de Hollywood tuvo una entrevista con el medio The New York Times , en la que confirmaría que 'Los Vengadores 4' será la última producción de Marvel en la que participaría.

' Avengers: Infinity War ' reúne a la gran mayoría de personajes que se han visto en el MCU y tendrá una cuarta entrega, en la que veremos por última vez al Capitán América. El contrato de Chris Evans vencía en este último estreno de los Vengadores pero accedió a participar en una producción más.

Pero realmente se eliminará al personaje Capitán América. En varios cómics de Marvel se ha visto como Bucky Barnes tomaba la posta para llevar el escudo y nombre del héroe. Inclusive Falcon ha llevado el escudo en ocasiones.