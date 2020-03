El coronavirus pudo contra las superhéroes. Marvel Comics anunció que no publicará más historietas digitales ni impresas durante esta semana.

A partir del 1 de abril, Marvel no pondrá en circulación ninguno de sus cómics para evitar el contagio del COVID-19. La versión impresa se vio afectada por la suspensión de la distribuidora Diamond, así como en sus tiendas digitales.

El presidente de Marvel Entertainment, Dan Buckley, explicó que la paralización de los cómics se debe a una "situación fluida con detalles que cambian todos los días”.

“Como saben, lamentablemente no habrá nuevos títulos impresos disponibles en sus tiendas esta semana. Marvel tampoco lanzará nuevos títulos de cómics digitalmente el 1 de abril. Esta es una situación fluida con detalles que cambian todos los días, por lo que agradecemos su paciencia y comprensión mientras todos navegamos a través de esto. Tan pronto como haya más información disponible, describiremos nuestros planes y oportunidades a más largo plazo para apoyarlos y a la industria“, informó Buckley en el comunicado.

Las publicaciones de Marvel Comics iba a lanzar esta semana eran Empyre: Avengers #0, Empyre: Fantastic Four #0, Black Widow #1, Taskmaster #1, Star Wars: Doctor Aphra #1, Strange Academy #2, Daredevil #20, Marauders #10, Excalibur #10, Deadpool #5, Miles Morales: Spider-Man #17, Doctor Doom #7, Black Cat #11, The Magnificient Ms. Marvel #14, Doctor Strange #5, Spider-Man Noir #2, Strikeforce #8, Ant-Man #4, Avengers of the Wastelands #4, Black Panther and the Agents of Wakanda #8, Swordmaster #10, X-Men: God Loves, Man Kills Extended Cut #1, True Believers: Introducing the Black Widow #1 y True Believers: Black Widow – Red Guardian #1.