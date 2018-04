Elizabeth Olsen se unió al Universo Cinemático de Marvel (MCU) junto a Aaron Taylor-Johnson, siendo presentados como los hermanos Maximoff, la Bruja Escarlata y Quicksilver respectivamente.



En su momento, ​FOX y Marvel Studios acordaron usar a ambos personajes en sus respectivos productos audiovisuales, pero con muchas limitaciones. Con la compra de Disney, ahora parece ser que Marvel no tendrá ningún problema en ir más lejos con ellos, por lo que la actriz se pronunció de esta manera:



En una entrevista con Everything Iconic with Danny Pellegrino, ella respon​dio a la pregunta de si creía que esto afectaría a su personaje y a su pasado: "No creo, porque hemos llegado tan lejos creando un pasado no relacionado con los X-Men. Y ahora esa es la razón por la que estoy conectada a Visión, porque esa Gema en su cabeza es de la que obtuve mis poderes".

Hermanos Maximoff (Foto: Marvel Studios)

Luego de esto, agregó que si le gustaría trabajar con Michael Fassbender, el actual Magneto: "Así que no lo creo, pero si hubiese un 'crossover' con Michael Fassbendersiendo mi papi, diría 'sí, por favor'. Me encantaría trabajar con Fassbender".



De momento sólo queda esperar que es lo que sucederá en el futuro una vez que den luz verde a Marvel Studios para poder comenzar a producir algún largometraje con los X-Men principalmente. Por ahora, La Bruja Escarlata seguirá formando parte de Avengers y no se mencionará nada sobre su padre o sobre si es una mutante o no.​