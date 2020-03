Marvel: Evangeline Lilly tendría menos protagonismo en “Ant-Man 3” por su crítica al COVID-19

Las cosas se pusieron de color de hormiga. Marvel estaría evaluando reducir el protagonismo de Evangeline Lilly en la próxima película de Ant-Man, después de haber criticado y minimizado la cuarentena por el coronavirus en Estados Unidos.

De acuerdo con We Got This Covered, Marvel Studios habría tomado la decisión de “minimizar severamente su participación en la trama”. El portal explica que Ant-Man 3 se habría centrado en las aventuras de Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dine (Evangeline Lilly) “al estilo de James Bond”, pero las declaraciones de Lilly habrían hecho la productora reeplanté la idea original.

Evangeline Lilly, conocida por su papel de The Wasp en el universo de Ant-Man, hizo una publicación en la que aparecía junto a sus hijos en un campamento de gimnasia, a pesar del aislamiento por el coronavirus.

“Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, algunas personas valoran su libertad sobre sus vidas”, respondió la actriz de Marvel ante la incredulidad de los fans.

MARVEL | Venom 2

Pese al brote de coronavirus, Venom 2 continúa su rodaje. Muchos fans espera el estreno del primer tráiler oficial de la cinta; así como también la calificación oficial de edad de la cinta del simbionte.

Recordemos que Venom generó polémica al clasificar la película por edades. Muchos fans de la industria consideraban que el personaje se prestaba para un clasificación R, pero nada valió por el hecho de que Sony optó por una clasificación PG-13.

Cabe resaltar que estos comentarios por parte de miles de fanáticos no se vio en la taquilla de la película, puesto que a pesar de todo igual logró éxito. Además, muchos analistas consideraron que esta fue una jugada acertada por parte de la producción.