Marvel Studios no ha abandonado las series en Disney Plus. Tras el cierre de la primera temporada de “She-Hulk”, la productora se centró en la promoción de “Black Panther: Wakanda Forever” y el inicio de la fase 5 con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Para 2023 y darle mayor profundidad a la fase del multiverso, se estrenarán varias series y películas que introducirán a nuevos personajes. “Secret Invasion” contará los detalles de la misión secreta de Nick Fury tras “Avengers: Endgame”.

“Echo” se encargará de contar la formación de un antihéroe que ya ha debutado en el UCM con el estreno de “Hawkeye”. “Loki”, temporada 2, explicará qué sucedió con Kang el Conquistador. Finalmente, “Ironheart” se encargará de contar los inicios de Riri Williams.

Si has visto la película “Black Panther: Wakanda Forever” ya la debes conocer. Se trata de un personaje importante que descubre la tecnología para detectar vibranium en el fondo del mar.

¿Veremos a Shuri en “Ironheart”?

El personaje es interpretado por la actriz Dominique Thorne, quien volverá en la serie “Ironheart”. La gran pregunta es si veremos elementos de Wakanda o incluso si habrá algunos cameos, como el de Shuri.

“No lo sé, hombre, eso es algo que tendrás que sintonizar y descubrir”, solo atinó a responder Thorne cuando el medio ComicBook le interrogó acerca de si veremos a Shuri u otro personaje de Wakanda.

Recordemos que Letitia Wright decidió alejarse de su familia y país. No será en el futuro la siguiente Black Panther.

