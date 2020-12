¿Nos quedamos sin Shuri en el Universo Cinematográfico de Marvel? Los ejecutivos de la Casa de las Ideas habrían hablado con la actriz Letitia Wright -quien hace de la hermana de T’Challa en Black Panther- por sus polémicos comentarios en redes sociales contra las vacunas.

Letitia Wright fue tendencia la semana pasada cuando se mostró a favor del movimiento antivacunas que ha cobrado más fuerza durante la pandemia. Los seguidores de Marvel criticaron e insultaron a la artista hasta el punto de que cerró su cuenta oficial en Twitter.

“Vacuna COVID-19, ¿deberíamos tomarla?”, rezaba el tuit de Wright que venía acompañado de un video que cuestiona la vacuna contra esta enfermedad.

Tuits de Letitia Wright sobre las vacunas para el COVID-19 (Twitter)

Toda polémica siempre es observada por los ejecutivos de Marvel, tanto que puede repercutir en la continuidad de un actor o actriz en el UCM. Según el periodista Daniel Richtman, Marvel habló con Letitia Wright de una manera “no muy amistosa”. Se desconoce el contenido de la conversación y si esto pasará a mayores en las próximas semanas.

BLACK PANTHER | Nuevo libro

Marvel no se caracteriza por su tolerencia a este tipo de polémicas y actitudes en redes sociales. El caso más recordado es el de James Gunn, quien tuvo que abandonar la dirección de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ por tuits ofensivos.

Black Panther 2 es una de las películas que los fans de Marvel aguardan con ansias, debido a que la trama tendrá un giro importante con la muerte del actor Chadwick Boseman, quien encarnaba a T’Challa’, el rey de Wakanda. Si eres de los que buscan pistas en los cómics, te contamos que hay una nueva obra que merece ser atendida por los lectores más fieles a la Casa de las Ideas.

En Black Panther: Tales of Wakanda - A Ground-Breaking Anthology From the African Diaspora, los seguidores de Marvel conocerán nuevos aspectos de la trama de T’Challa y compañía en 18 historias cortas ambientadas en el reino de Pantera Negra.

Black Panther: Tales of Wakanda saldrá al mercado el 2 de febrero de 2021 a un precio de 25.95 dólares.

