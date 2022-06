Si te has preguntado qué es lo que sucedió luego del chasquido de Thanos en “Avengers: Endgame”, quizás debas repasar las diferentes series de la fase 4 del UCM que ya están disponibles en la plataforma Disney Plus.

“WandaVision”, por ejemplo, explicó que aquellos eliminados por Thanos regresaron en la misma posición cinco años después, cuando Hulk utilizó las gemas del infinito para traer de regreso a la mitad del universo.

Esta misma traba continuará en “Ms. Marvel” según una guionista. Bisha K. Ali, escritora principal de la serie, habló acerca de la temporalidad de los sucesos. Recordemos que hay películas que se han adelantado a Endgame como “Eternals” o “No Way Home”.

“Entonces, creo que en este momento, no hemos puesto un número oficial de cuántos años han pasado desde Endgame. No puedo decírtelo porque lo destrozaría. Siento que han pasado uno o dos años [después de Avengers: Endgame ], algo así, pero en realidad no lo recuerdo [específicamente]. Pero lo hacemos tener eso en nuestra línea de tiempo”, detalla la guionista.

“Ms. Marvel” se estrenará en la aplicación Disney Plus el 28 de junio de 2022. Será una producción importante para el desarrollo del UCM, ya que es la precuela de The Marvels o Capitana Marvel 2.

Tráiler de “Ms. Marvel”

