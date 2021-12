Marvel lleva a un nuevo nivel sus medidas para evitar spoilers. Varios actores han revelado que la productora les ha enviado guiones mutilado para evitar que conozcan el desenlace de las películas, también se ha optado por emparejarlos en las entrevistas para que ayuden en casos de que vayan con la lengua suelta.

Tom Holland, por ejemplo, comentó luego del estreno de “Avengers: Endgame” que a él le enviaron su traje formal y solo le dijeron que iban a grabar una boda. Se llevó toda una sorpresa tras notar que grabarían la escena de la muerte de Iron Man.

Pues en esta ocasión, quienes han caído en las medidas de Marvel Studios fueron los guionistas de “Hawkeye”. El capítulo 4 de la serie de Disney Plus introdujo a Yelena Belova en una misión de Viuda Negra, pero los escritores no sabían que sería introducido el personaje en las escenas post-créditos de “Black Widow”.

Jonathan Igla explicó al medio The Hollywood Reporter cómo es que se enteró de que debía trabajar con Belova para la serie de Ojo de halcón.

“Hubo un período de tiempo en el que se suponía que no debía compartirlo con el resto del personal de redacción. Hubo un puñado de cosas así, que fue un desafío. Hice lo mejor que pude. Me gusta pensar que soy un corredor honesto y si alguien me dice que no comparta algo, incluso si pienso, ‘Bueno, el equipo de redacción realmente necesita saber esto’, entonces simplemente voy a confiar en su proceso... Lo guardé bajo mi sombrero por un tiempo”, detalló.

“Le había explicado a Kevin y Lou [D’Esposito] y Victoria [Alonso] que Yelena tenía un lugar en nuestra historia y este era el lugar adecuado para su próximo capítulo. Así que creo que la escena se creó para respaldar eso. Obviamente, el resto del personal de redacción sabía que estábamos construyendo argumentos en torno a ella tan pronto como le di el visto bueno”, finalizó.

