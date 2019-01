Marvel tiene planes a futuro acerca de la nueva generación de Vengadores

Avengers : Endgame es la maravilla de Marvel Studios. Pero los planes a futuro de la franquicia supuestamente incluirían a la nueva generación de Jóvenes Vengadores.



Poco o nada sabemos sobre cuál será el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel con el fin de esta ultima cinta, nos despediremos de algunos viejos héroes. Incluso creemos que algunas de estas despedidas estarían ligadas a la muerte y otras a la jubilación. Todo lo que escuchamos han sido especulaciones sobre las muertes que podrían sucederse en la película que pondrá fin a la Fase 3 del UCM. Entonces, ¿Quién reemplazará a los héroes en un futuro?



Pase lo que pase, algo parece claro, y es que la formación de Los Vengadores no volverá a ser la misma en el futuro. Según un rumor de MCU Cosmic, la compañía ya estaría dibujando cuál sería el futuro del grupo, fijándose en dos de sus cómics: Los Nuevos Vengadores y Los Jóvenes Vengadores.



Eso si, todavía no se sabe si cada grupo tendría su propia gama de películas o si lo que se juega es un grupo que una a personajes de ambos títulos.



Respecto a los 'Nuevos Vengadores', gracias a Brian Michael Bendis y el dibujante Michael Finch creo en el 2005 un grupo de Vengadores se negaba a unirse al acta de superhumanos. Personajes como, El Soldado de Invierno (como el nuevo Capitán América), Ronin, Lobezno, Spider-ManPájaro, Burlón, Spider-Woman, Luke Cage, Capitana Marvel, Puño de Hierro, Jessica Jones, La Cosa, Rayo Negro, Doctor Extraño y Namor.



Según un informe de 'We Got This Covered', los planes de Marvel también incluirían al equipo de Jóvenes Vengadores. Se afirma que el proyecto fue desarrollado bajo el nombre de 'New Avengers'. Se encontrarán figuras como Ojo de Halcón(versión de Kate Bishop), Hulkling, Iron Lad, Patrior, Wiccan (Hijo de Vision y la Bruja Escarlata), Stature y Vision, Miss America



Este equipo ya tiene un jugador sobre la mesa y ya sabemos quién es. Hablamos de 'Stature', o precisamente la hija de Ant-Man, Cassie Lang. Los Vengadores le darán vida a Emma Fuhrmann en la película de Avengers 4. Es probable que veamos a la actriz en el futuro de las nuevas películas de Marvel.



¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play. Recuerda que de lunes a jueves contamos con una columna especial en el diario Depor, y todos los viernes traemos un especial con la mejor información en la edición impresa.