Avengers: Infinty War fue todo un éxito para la comunidad de Marvel... Pero hay algo que no fue del agrado de todos: Vision era menos fuerte a lo que vimos en Avengers: Age of Ultron. ¿A qué se debió esta nerfeada?

Un seguidor de Marvel ofreció una respuesta interesante en la plataforma Quora. Él parte de la idea que Vision es “un producto de la información recopilada por Ultron, Tony Stark (su sistema informático), Hulk (el aporte científico de Bruce Banner) y la propia experiencia de Vision”.

Entonces, como en “Avengers: Infinity War” Vision desactiva su localización para que Stark no sepa su ubicación, el Vengador de Marvel se humaniza, “teniendo sentimientos terrenales e intentado escapar de la finalidad para que fue creado (salvar el planeta)”.

A esta situación se suma un aspecto importante sobre la naturaleza de Vision: la gema del infinito instalada en su cuerpo. Así como sucedió con Thanos y Iron Man en Avengers: Endgame, Vision debería perder sus fuerzas al estar en contacto permamente con la gema del infinito.

¿Qué les parece la explicación? Al menos sabremos que Vision estará de regreso en la serie Wandavision de Disney+. Habrá que descubrir cómo se libró de la muerte a manos de Thanos.

MARVEL | Nuevo traje

Iron Man se mantiene vivo en el Univero Marvel, a pesar de que falleció en Avengers: Endgame, la obra más cinematográfica más taquillera de la historia. En la serie animada What If de Disney Plus, Tony Stark volvería a la pantalla con un nuevo diseño que despierta mucho interés.

El detalle es que la nueva armadura de Iron Man fue mostrada por Marvel en las primeras imágenes de What If, pero pocos fueron los observadores que se dieron cuenta.

El avance de la serie de Marvel muestra a Howard Stark justo antes de que se revele, durante un pequeño instante, una nueva versión de la armadura de Iron Man.