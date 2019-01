Marvel presenta nueva escuadra de Guardianes de la Galaxia

Marvel ha lanzado el primer número de la nueva colección de cómics de Guardianes de la Galaxia en Estados Unidos. Ahora, Marvel Cómics ha decidido quiénes serán los nuevos personajes que se sumarán a Star-Lord en sus próximas andanzas intergalácticas, y hay mucho nombre conocido.



Teniendo esto en cuenta, la serie se ha quedado en manos del guionista Donny Cates y el dibujante Geoff Shaw, su primer paso ha sido comenzar el equipo de cero. Con esta imagen, han revelado cuáles son los nuevos Guardianes de la Galaxia:

Guardianes de la Galaxia Nuevos Guardianes de la Galaxia (Foto | Marvel Comics)

Los que conozcan a los Guardianes en los mas mínimo podrán reconocer a Peter Quill, el líder de siempre, y a Groot, que en esta ocasión luce una cresta 'punk' que va acorde con su nueva actitud. El resto del equipo es nuevo e impresionante. Los otros cuatro miembros son:



Beta Ray Bill: un superhéroe de los ochenta que imita los poderes y el atuendo de Thor. Es un monstruo redimido y sin nariz.



Cosmic Ghost Rider: esta versión del personaje que interpretó Nicolas Cage en dos películas es en realidad Frank Castle. Efectivamente, The Punisher (o El Castigador). Una mezcla entre ambos personajes que surca la galaxia.



Phyla-Vell: otro personaje clásico de Marvel, creado por Peter David en 2004. Es una mujer creada artificialmente por manos de Mar-Vell (a quien veremos en 'Capitana Marvel').



Dragón Lunar: creada en los setenta, es una poderosa telépata y artista marcial que lleva la cabeza rapada y destaca por sus affaires sexuales tanto con hombres como con mujeres.



Aunque este nuevo equipo parece alentador, no parece que vayamos a verlo pronto en el cine. Tras el despido de James Gunn como director de 'Guardianes de la Galaxia Vol.3' no hemos vuelto a saber nada del filme de Marvel Studios.