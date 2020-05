El creador de Deadpool, Rob Liefeld, señala que la tercera película del Bocazas no se hará realidad, debido a Marvel. Según Liefeld, la Casa de las Ideas no tiene interés por dar prioridad a Deadpool para las próximas fases del UCM.

En una entrevista para Inverse, el creador de Deadpool fue contundente para acabar con las expectativas de la próxima película protagonizada por Ryan Reynolds.

“Esto es lo que la gente no quiere escuchar, pero yo soy realista: creo que Deadpool, las películas, ya no van a suceder más. Tuvimos dos películas brillantes y vivimos una cultura que siempre está mirando lo que viene, por lo que siempre nos están vendiendo lo próximo, y lo próximo, y lo próximo. [...] Y no estoy muy emocionado con los planes de Marvel ahora mismo. Además, ¿sabes cuál es su plan para Deadpool ahora mismo? Nada, cero”.

Hay que tener en cuenta que una nueva película de Deadpool sería difícil de adaptar para la línea narrativa del UCM, debido a que áun no incluyen a los X-Men.

“Culpo a Marvel, culpo a Marvel de que no ha sucedido. Ellos son la razón de que no vaya a haber [Deadpool 3]. Si existe algún problema o si no coincide con tu plan maestro, simplemente deja que se desarrolle por fuera, que lo haga alguien más. [...] Si Ryan Reynolds no está haciendo Deadpool 3 ahora mismo es porque Marvel no se lo ha permitido, eso es lo que digo... No se si tengo fe en este sistema [del MCU], pero oye, si llega a hacerse realidad algún día, pues bien", agregó Liefeld en otra entrevista".

"Y su calendario [de estrenos] está lleno para los próximos 3 años. ¿Cuán viejo voy a estar si llegan a hacer esa película? Yo antes creía que una película con el Hulk de Mark Ruffalo y el Deadpool de Ryan sería divertida, ¿cierto? Pero esos chicos no se están haciendo más jóvenes”.