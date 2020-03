Fue en la Comic Con 2019 donde supimos que Marvel Studios está rodando las obras que continúan a Avengers: Endgame. La Fase 4 del UCM arrancará con la cinta en solitario Black Widow, cuya muerte en Endgame aún afecta a los fans.

Luego de esta cinta, llegarán nuevas series exclusivas de Diseny Plus como ‘Facon y el Soldado de Invierno’. Una de las grandes sorpresas de la Fase 4 es, sin duda, ‘She-Hulk’, la serie que presentará a la contraparte de Hulk.

Alison Brie fue la primera candidata para el papel, pero recientemente la actriz desmintió que esté trabajando en secreto con Marvel.

¿Pero dijiste ‘Espera un minuto, me gustaría jugar She-Hulk’?", pregunto James Corden en su programa.

“Hice algunas llamadas telefónicas y hablaremos de eso más tarde”, respondió ella.

“¿De verdad?”, replicó él.

“No”, cerró en tono de broma ella.

Otra de las actrices que podría tomar el papel de She-Hulk es Eliza Dushku, quien ya participó en otras producciones animadas de Marvel: "Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. y Ultimate Spider-Man. Ya conoce al personaje y tiene relación con Disney.

Actress Eliza Dushku attending the 2018 Chanel Tribeca Film Festival Women Filmmakers Luncheon on Friday, April 20, 2018 in New York.

Por otro lado, a través de las redes sociales, la actriz transgénero Trace Lysette ha pedido el papel una vez supo de que Marvel estaba en búsqueda de alguien idóneo para el papel.